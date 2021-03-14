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Йшли в Україну, щоб потрапити в ЄС: прикордонники затримали росіянина і білоруса

Новость на русском → Волинська область, Неділя 14 березня 2021 15:42
Йшли в Україну, щоб потрапити в ЄС: прикордонники затримали росіянина і білоруса Фото: затримані громадяни РФ і Білорусі dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Волинській області, на кордоні України і Білорусі, затримали двох громадян Росії і Білорусі. Вони намагалися потрапити в Україну в обхід пункту пропуску.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Двох чоловіків помітили біля пункту пропуску "Піща", вони вже просувалися по території України після перетину кордону. Їх затримали і з'ясували обставини.

У чоловіків були при собі документи, але кордон вони вирішили перетнути у незаконний спосіб. Затримані зізналися, що хотіли далі відправитися на територію Євросоюзу і також перетнути кордон нелегально.

Чоловіків відправили в прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття правового рішення відносно них.

Раніше повідомлялося, що жителя Херсонської області підозрюють у нелегальних перевезеннях людей в Росію через окупований Крим. Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Також відомо, що Молдова з 25 лютого відновлює роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною. Завтра знову буде відкрито пункт "Виноградівка" - "Вулканешти".

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