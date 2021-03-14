Йшли в Україну, щоб потрапити в ЄС: прикордонники затримали росіянина і білоруса

У Волинській області, на кордоні України і Білорусі, затримали двох громадян Росії і Білорусі. Вони намагалися потрапити в Україну в обхід пункту пропуску.

Двох чоловіків помітили біля пункту пропуску "Піща", вони вже просувалися по території України після перетину кордону. Їх затримали і з'ясували обставини.

У чоловіків були при собі документи, але кордон вони вирішили перетнути у незаконний спосіб. Затримані зізналися, що хотіли далі відправитися на територію Євросоюзу і також перетнути кордон нелегально.

Чоловіків відправили в прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття правового рішення відносно них.