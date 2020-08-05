СБУ затримала бойовика батальйону "Восток", який брав участь в боях за ДАП

Фото: нашивка СБУ (ssu.gov.ua)

Бойовик був кулеметником у батальоні "Восток"

Служба безпеки затримала у Донецькій області колишнього бойовика батальону "Восток". Чоловік воював у складі незаконних збройних формувань проти української армії в районі Донецького аеропорту.

Про це повідомили в СБУ.

Бойовик - мешканець Маріуполя, у 2014 році добровільно приєднався до лав так званого "батальйону Восток". Воював кулеметником під час боїв за ДАП, а також в районі Авдіївки та Пєсків.

"У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя. Правоохоронці затримали колишнього бойовика після того як він приховано прибув на підконтрольну українській владі територію", - розповіли в СБУ.

Злочинцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК України - участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт тривали більше року - з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року. Битву за ДАП називають однією із найзапекліших у війні України з Росією.

На початку 2020 року Офіс генерального прокурора відкрив справу за фактом підриву бойовиками будівлі Донецького аеропорту із українськими військовими у 2015 році.