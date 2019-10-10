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Стало відомо місцезнаходження політв'язнів Дудки і Бессарабова

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 13:36
Стало відомо місцезнаходження політв'язнів Дудки і Бессарабова
Фото: Дудка та Бессарабії (yalta-24.ru).jpg)

Їх відправили в один з московських СІЗО

Українські політв'язні Володимир Дудка та Олексій Бессарабов перебувають у СІЗО "Матроська тиша" у Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook родичів політв'язнів.

Про те, що обидва політв'язні перебувають у московському СІЗО, повідомив 10 жовтня син Володимира Дудки Ілля Каверников.

"Тато і Льоша знаходяться в "Матроській тиші". Є можливість писати їм листи через сервіс https://fsin-pismo.ru", - написав Каверников.

Стало відомо місцезнаходження політв'язнів Дудки і Бессарабова

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до російського омбудсмена з вимогою встановити місцезнаходження політв'язнів Дудки і Бессарабова.

Зазначимо, Дудку і Бессарабова затримали за нібито диверсійну діяльність в жовтні 2016 року, а у квітні 2019 засудили до 14 років колонії суворого режиму.

Також РБК-Україна повідомляло, що Дудці не надавали належну медичну допомогу в СІЗО Сімферополя. За інформацією адвоката, 2 вересня під час зустрічі з Дудкою, його стан здоров'я погіршувався. У нього виразка шлунка і проблеми в області урології.

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