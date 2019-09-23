З Росії до Криму етапували 15 заарештованих кримських татар

Фото: Заарештовані кримські татари (Facebook "Кримська солідарність")

Активістів етапували для впізнання "засекреченим свідком"

З Росії до анексованого Криму етапували п’ятнадцятьох кримських татар - фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook правозахисної групи "Кримська солідарність".

Повідомляється, що слідчі дії проводить ФСБ Росії по Криму та Севастополю.

"На слідчих діях відбувається впізнання обвинувачених "другої сімферопольської групи" засекреченим свідком. По декому з фігурантів у Криму вже пройшли судові засідання щодо продовження арешту. По завершенню слідчих експериментів всіх вивезуть назад в Ростов-на-Дону", - йдеться в повідомленні.

Серед етапованих:

Рустем Шейхалієв

Іззет Абдуллаєв

Сейтвелі Сейтабдієв

Аким Бекіров

Алім Карімов

Асан Яніков

Різа Ізетов

Велі Абдулкадиров

Енвер Аметов

Ремзі Бекіров

Осман Арифмеметов

Фарход Базаров

Тофік Абдулгазієв

Рустем Сейтхалілов

Меджит Абдурахманов

Нагадаємо, 27 березня 2019 року в анексованому Криму відбулися масові обшуки в будинках кримських татар. В тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього силовиками РФ було затримано 24 активіста. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар.

Також, нагадаємо, 19 вересня ФСБ провела чергові обшуки у кримських татар в селі Сонячна Долина, яке розташоване недалеко від міста Судак.