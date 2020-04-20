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США заявили про російську провокацію в небі над Середземним морем

Новини » В світі     20.04.2020 - 03:10
США заявили про російську провокацію в небі над Середземним морем
Ілюстративне фото (flickr.com/99th)

Винищувач Су-35 протягом 100 хвилин двічі перехоплювали літак P-8A Poseidon ВМС США

Американські військові заявили, що російський винищувач Су-35 в неділю небезпечно зблизився з американським морським патрульним літаком P-8A Poseidon над Середземним морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 6-го флоту ВМС США.

Наголошується, що 19 квітня російський винищувач Су-35 протягом 100 хвилин двічі перехоплювали літак P-8A Poseidon ВМС США, що здійснював політ в міжнародному повітряному просторі над Середземним морем.

Перше перехоплення, американські військові назвали безпечним і професійним.

Другий маневр був розцінений як "небезпечний і непрофесійний" у зв'язку з тим, що Су-35 летів на високій швидкості і наблизився до американського літака на відстань близько 25 футів (менше 8 метрів).

Ці дії призвели до турбулентності і вихлопом реактивного двигуна американського P-8A Poseidon, а також поставили під загрозу безпеку обох літаків.

Наголошується, що 15 квітня Пентагон вже повідомляв про перехоплення російських Су-35 американського P-8A Poseidon над Середземним морем. Тоді ВМС США також назвали дії російського літака "небезпечними".

Нагадаємо, північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) перехопило два російських літаки морської розвідки біля Аляски.

Раніше військові винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

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