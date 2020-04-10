США перехопили російські літаки-розвідники біля Аляски

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Російські літаки увійшли в зону ідентифікації ППО США

Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) перехопило два російські літаки морської розвідки біля Аляски. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NORAD.

Як повідомляється, два російські літаки Іл-38, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски були перехоплені американськими винищувачами F-22 за підтримки літака KC-135 Stratotanker та літака E-3 AWACS. Кордон США російські літаки не перетнули

Нагадаємо, військові винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски. Два винищувачі F-22 і два CF-18. Літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади.

Крім того, ще раніше американські винищувачі перехопили шість літаків ВПС РФ у міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска і супроводжували їх. Російські літаки розділилися на дві групи. До першої входили два стратегічні бомбардувальники Ту-95. У другій групі були два Ту-95 і два винищувачі Су-35.