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Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски

Новини » Суспільство    08.08.2019 - 22:20
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски
Фото: російські бомбардувальники (twitter.com/NORADCommand)

Винищувачі США перехопили чотири бомбардувальники F-22 і CF-18

Військові винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter.

Як повідомляється, були перехоплені чотири бомбардувальники F-22 і CF-18.

"Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади", - йдеться в повідомленні.

Літаки Російської Федерації залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір США або Канади.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що британські винищувачі Typhoon перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем. Винищувачам довелося двічі піднятися з авіабази НАТО в Естонії.

Крім того, американські винищувачі перехопили шість літаків ВПС РФ у міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска і супроводжували їх.

Також 1 серпня винищувачі повітряно-патрульної місії НАТО виявили недалеко від державного кордону Латвії два російські бомбардувальники.

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