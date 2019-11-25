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Російський спецназ прибув на Донбас для випробування нового озброєння, - розвідка

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 13:07
Російський спецназ прибув на Донбас для випробування нового озброєння, - розвідка
Ілюстративне фото (cumyy.com)

Кадрові військовослужбовці ЗС РФ вивчали обстановку в районах передових позицій

Російський спецназ прибув на окупований Донбас для випробування нових зразків озброєння. Про це повідомляє Миноборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Як зазначається, минулого тижня у з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибули російські спецназівці із засобами технічної розвідки і снайперськими гвинтівками, у т. ч. невстановленого зразка.

"Ці кадрові військовослужбовці ЗС РФ вивчали обстановку в районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання і виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп", - сказано в повідомленні.

У Міноборони додали, що командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окупований Донбас як полігон для підготовки в бойових умовах особового складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ і випробування нових зразків озброєння.

Нагадаємо, на Донбасі, в неділю, 24 листопада, російські незаконні збройні формування з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції українських військових поблизу Водяного.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що треба домовлятися про повернення наших територій на "нормандської зустрічі".

"Я хочу говорити про повернення Донбасу з чіткими термінами", - заявив він.

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