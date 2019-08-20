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Британські винищувачі перехопили російські Су-30 над Балтійським морем

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 02:15
Британські винищувачі перехопили російські Су-30 над Балтійським морем
Фото: Typhoon (з відкритих джерел)

Винищувачі Typhoon було піднято з бази в Естонії

Винищувачі Typhoon Військово-повітряних сил Великої Британії було піднято з бази в Естонії для перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення британського Міноборони в Twitter.

В оборонному відомстві Великої Британії відзначили, що перехоплення винищувачів Су-30 Росії, які пролітали над Балтійським морем, було виконане "на професійному рівні".

Британські винищувачі Typhoon перебувають у Естонії в рамках програми НАТО із захисту повітряного простору балтійських держав.

Нагадаємо, 8 серпня винищувачі Typhoon і багатоцільовий заправник Voyager Військово-повітряних сил Великої Британії двічі піднімалися в повітря для супроводу російських військових літаків Ту-95 і Су-27. В операціях із перехоплення були задіяні британські винищувачі, що базуються на шотландській базі Лоссімут та естонській базі.

Раніше тогож дня військові винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

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