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Над Балтією перехопили бомбардувальники і винищувачі РФ

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 11:41
Над Балтією перехопили бомбардувальники і винищувачі РФ
Фото: перехоплення винищувачів (twitter.com/BeAirForce)

Це було перше перехоплення для бельгійського підрозділу

Винищувачі бельгійських військово-повітряних сил здійснили перехоплення російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 Blackjack в повітряному просторі НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВПС Бельгії у Twitter.

У прес-службі зазначили, що це було перше перехоплення для бельгійського підрозділу, який розпочав патрулювання у повітряному просторі Балтії з 3 вересня.

"Літаки F-16, які беруть участь у місії НАТО з повітряного патрулювання над країнами Балтії, перехопили два російські літаки Ту-160 Blackjack та два російські Су-27 у небі над Балтійським морем", - йдеться у повідомленні.

Фото: перехоплення винищувачів (twitter.com/BeAirForce)

Фахівці ВПС Бельгії оприлюднили відповідні фотографії та нагадали, що стратегічні бомбардувальники Ту-160 - це надзвукові літаки, здатні нести ядерну зброю. Вони мають радіус дії 12 300 км та можуть рухатися зі швидкістю, яка вдвічі перевищує швидкість звуку.

Нагадаємо, минулого місяця винищувачі Typhoon Військово-повітряних сил Великої Британії було піднято з бази "Емарі" в Естонії для перехоплення двох російських Су-30 над Балтійським морем.

Крім того, 8 серпня винищувачі Typhoon і багатоцільовий заправник Voyager Військово-повітряних сил Великої Британії двічі піднімалися в повітря для супроводу російських військових літаків Ту-95 і Су-27.

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