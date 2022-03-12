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ЗСУ збили 2 ворожі гелікоптери над Херсонською областю

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Субота 12 березня 2022 18:49
ЗСУ збили 2 ворожі гелікоптери над Херсонською областю Фото: Знищений російський гелікоптер (t.me/UkraineNow)
Автор: Антон Федорців

Українські війська продовжують знищувати повітряні сили Росії в небі над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію від радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

Два гвинтокрили окупантів збили над Херсонською областю поблизу Скадовська. Один із російських пілотів вижив, його повезли до лікарні.

Загалом ситуацію на Херсонщині залишається складною. Зокрема, виконком Генічеської міської ради подав у відставку через неможливість працювати в режимі окупації.

До слова, з початку війни Збройні сили знищили ворожої техніки орієнтовно на 5 млрд доларів.

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