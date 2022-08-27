За російськими програмами та з конвоєм: як окупанти готуються до навчального року

Окупанти планують провести для дітей лекцію "Наша країна - Росія", присвячену "патріотизму". Під час неї пропагандисти розкажуть про "успіхи спецоперації Росії", а Захід традиційно звинуватять у збільшенні кількості жертв.

Водночас окупанти намагаються будь-яким чином забезпечити мінімальну кількість учнів у школах. Для цього вони:

тиснуть на педагогів, щоб забезпечити школи вчителями;

здійснюють "перепідготовку" вчителів, які погодилися на співпрацю;

"підкуповують"батьків, обіцяючи виплати по 10 тисяч рублів за відправку дітей до шкіл;

привозять російські підручники на тимчасово окуповані території.

Крім того, сьогодні кремлівський куратор по Донбасу Сергій Кирієнко заявив, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей школярі будуть навчатись під військовим конвоєм. Він зазначив, що озброєну охорону у школах так званих "ЛДНР" доручив забезпечити Володимир Путін.

Україна ж закликає батьків евакуювати дітей з окупованих районів сходу та півдня на підконтрольну територію.