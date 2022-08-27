За російськими програмами та з конвоєм: як окупанти готуються до навчального року

Російські окупанти готуються до навчального року на захоплених територіях України. Навчати українських школярів вони хочуть за російськими програмами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.
Окупанти планують провести для дітей лекцію "Наша країна - Росія", присвячену "патріотизму". Під час неї пропагандисти розкажуть про "успіхи спецоперації Росії", а Захід традиційно звинуватять у збільшенні кількості жертв.
Водночас окупанти намагаються будь-яким чином забезпечити мінімальну кількість учнів у школах. Для цього вони:
Крім того, сьогодні кремлівський куратор по Донбасу Сергій Кирієнко заявив, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей школярі будуть навчатись під військовим конвоєм. Він зазначив, що озброєну охорону у школах так званих "ЛДНР" доручив забезпечити Володимир Путін.
Україна ж закликає батьків евакуювати дітей з окупованих районів сходу та півдня на підконтрольну територію.
Нагадаємо, що у Маріуполі та Мелітополі окупанти погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не підуть до школи.
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