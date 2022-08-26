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В Мелітополі також погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не підуть до школи

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Мелітополь, П'ятниця 26 серпня 2022 15:38
В Мелітополі також погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не підуть до школи Фото: у Мелітополі також погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не підуть до школи (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна влада у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області примушує батьків відправляти своїх дітей до школи. У разі відмови загарбники погрожують позбавляти людей батьківських прав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.

Він зазначає, що окупанти намагаються розпочати роботу шкіл в окупованому місті, проте розпочати її вони намагаються погрозами, а також тиском на батьків і вчителів.

"Вони спочатку роблять попередження, потім штрафують на 40 тисяч рублів, а потім погрожують, що будуть позбавляти батьківських прав за те, що вони не ходять до школи", - сказав Федоров.

Мер Мелітополя додав, що росіяни готові платити по 10 тисяч рублів батькам, які по своїй ініціативі приведуть дітей до школи.

Федоров зазначив, що окупанти роблять це не для того, аби організувати навчальний процес та надавати знання дітям, а для того, щоб промивати їм мізки своєю пропагандою і прикриватися їми як живим щитом.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти також погрожують відбирати у батьків дітей, які не підуть до школи.

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