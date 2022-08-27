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По российским программам и с конвоем: как оккупанты готовятся к учебному году

Фото: оккупанты хотят обучать украинских детей по российским программам (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты готовятся к учебному году на захваченных территориях Украины. Обучать украинских школьников они хотят по российским программам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Оккупанты планируют провести для детей лекцию "Наша страна - Россия", посвященную "патриотизму". Во время нее пропагандисты расскажут об "успехах спецоперации России", а Запад традиционно обвинят в увеличении количества жертв.

В то же время оккупанты пытаются любым образом обеспечить минимальное количество учеников в школах. Для этого они:

  • давят на педагогов, чтобы обеспечить школы учителями;
  • осуществляют "переподготовку" учителей, согласившихся на сотрудничество;
  • "подкупают" родителей, обещая выплаты по 10 тысяч рублей за отправку детей в школы;
  • привозят российские учебники на временно оккупированные территории.

Кроме того, сегодня кремлевский куратор по Донбассу Сергей Кириенко заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей школьники будут учиться под военным конвоем. Он отметил, что вооруженную охрану в школах так называемых "ЛДНР" поручил обеспечить Владимир Путин.

Украина же призывает родителей эвакуировать детей из оккупированных районов востока и юга на подконтрольную территорию.

Напомним, что в Мариуполе и Мелитополе оккупанты угрожают лишать родительских прав, если дети не пойдут в школу.

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