По российским программам и с конвоем: как оккупанты готовятся к учебному году

Оккупанты планируют провести для детей лекцию "Наша страна - Россия", посвященную "патриотизму". Во время нее пропагандисты расскажут об "успехах спецоперации России", а Запад традиционно обвинят в увеличении количества жертв.

В то же время оккупанты пытаются любым образом обеспечить минимальное количество учеников в школах. Для этого они:

давят на педагогов, чтобы обеспечить школы учителями;

осуществляют "переподготовку" учителей, согласившихся на сотрудничество;

"подкупают" родителей, обещая выплаты по 10 тысяч рублей за отправку детей в школы;

привозят российские учебники на временно оккупированные территории.

Кроме того, сегодня кремлевский куратор по Донбассу Сергей Кириенко заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей школьники будут учиться под военным конвоем. Он отметил, что вооруженную охрану в школах так называемых "ЛДНР" поручил обеспечить Владимир Путин.

Украина же призывает родителей эвакуировать детей из оккупированных районов востока и юга на подконтрольную территорию.