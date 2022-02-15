РФ не створила жодного наступального ударного угруповання для вторгнення, - Резніков
Російська Федерація не створила жодного наступального ударного угруповання, яке необхідне для вторгнення. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі передачі "Право на владу".
За його словами, цю інформацію підтвердили і партнери України.
"На сьогоднішній день ні в одному місці, я вам офіційно заявляю, користуючись не тільки нашими даними, але і даними від партнерів, не створено жодне наступальне ударне угруповання... Для того щоб атакувати Україну їм потрібен буде час для формування такого ударного угруповання", - пояснив Резніков.
Нагадаємо, що Резніков не вірить у наступ на Київ з Білорусі. За його словами, такий варіант вторгнення малоймовірний.