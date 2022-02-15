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РФ не створила жодного наступального ударного угруповання для вторгнення, - Резніков

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 00:08
РФ не створила жодного наступального ударного угруповання для вторгнення, - Резніков Фото: Олексій Резніков, Міністр оборони України (t.me/OP_UA)
Автор: Наталья Скороход

Російська Федерація не створила жодного наступального ударного угруповання, яке необхідне для вторгнення. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі передачі "Право на владу".

За його словами, цю інформацію підтвердили і партнери України.

"На сьогоднішній день ні в одному місці, я вам офіційно заявляю, користуючись не тільки нашими даними, але і даними від партнерів, не створено жодне наступальне ударне угруповання... Для того щоб атакувати Україну їм потрібен буде час для формування такого ударного угруповання", - пояснив Резніков.

Нагадаємо, що Резніков не вірить у наступ на Київ з Білорусі. За його словами, такий варіант вторгнення малоймовірний.

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