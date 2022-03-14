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У російських окупантів великі кадрові проблеми, - Міноборони

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Понеділок 14 березня 2022 16:58
У російських окупантів великі кадрові проблеми, - Міноборони Фото: у російських окупантів великі кадрові проблеми (t me zsuwar)
Автор: Анна Шиканова

У Центрі оперативного інформування Міністерства оборони України розповіли, що у російських окупантів є кадрові проблеми, оскільки в Україну почали перекидати військових з різних управлінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіцера центру оперативного інформування Міноборони України Леоніда Матюхіна.

Він повідомив, що військовослужбовці України вилучили документи, що належать військовослужбовцям 21-ї окремої мотострілецької бригади, 2 армії центрального військового округу, 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї армії Південного військового округу, а також військовослужбовцям федерального управління з безпечного зберігання та знищення.

"Присутність останніх на фронті свідчить про кадрові проблеми в армії окупанта, - підкреслив Матюхін.

Він додав, що в лавах ЗС РФ повно військовослужбовців, які не хочуть воювати. Вони знаходяться в Україні та абсолютно нічого не знають про реальний стан справ.

Також він зазначив, що окупанти часто використовують цивільну інфраструктуру для вогневих позицій.

"Сили ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі противника. Фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури та релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки. Все, чим пишаються окупанти - обстріл місцевого населення", - сказав Леонід Матюхін.

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