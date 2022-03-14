Полонений російський строковик звернувся до Путіна: треба припиняти все це, товариш президент

"Дай Бог, щоб все це скоріше закінчилося. Щоб всіх військовослужбовців РФ, які обманом потрапили сюди, повернули додому. Щоб дали цей наказ. Щоб всі ми були у себе вдома і ніколи не приїжджали в цю країну. Треба припиняти все це, товариш президент, треба закінчувати", - заявив військовополонений строковик.