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У Росії заявили про новий "обстріл" з боку України

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Росія, Четвер 14 квітня 2022 19:53
У Росії заявили про новий "обстріл" з боку України Фото: Росія заявляє про новий "обстріл" (facebook.com)
Автор: Дмитро Левицький

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території. За його словами, під "обстріл" потрапило село Журавльовка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гладкова у його Telegram-каналі.

"Був обстріл з боку України нашого села Журавльовка. Є пошкодження житлових будинків, соціальних об'єктів. Інформації про жертв та постраждалих нема", - розповів російський губернатор.

Він додав, що у селі до цього було оголошено режим надзвичайної ситуації, а люди були евакуйовані за його межі.

Нагадаємо, сьогодні російські спецслужби звинуватили Україну у обстрілі Брянської області.

Після цього в РНБО України заявили, що Росія почала реалізацію плану щодо терактів на території РФ.

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