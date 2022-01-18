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Путін може вдатися до розміщення ядерної зброї у Білорусі, - держдеп США

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Вівторок 18 січня 2022 23:17
Путін може вдатися до розміщення ядерної зброї у Білорусі, - держдеп США Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін та Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

У США стурбовані через те, що Путін "рухається" у бік Білорусі. Російська Федерація може вдатися до розташування ядерної зброї в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста FoxNews.

У США стурбовані тим, що Путін може вдатися до розташування ядерної зброї на території Білорусі, а перекидання військових до країни для, нібито, спільних навчань, може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.

За словами одного з високопосадовців Держдепартаменту, ці навчання проводять в Білорусі після того, як Росія нарощувала сили біля кордонів нашої країни під час сфабрикованої міграційної кризи.

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Сполучені Штати Америки Російська Федерація Білорусь
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