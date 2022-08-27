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Російські війська знову обстріляли Сумську область: застосували кулемет і міномет

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Сум, Субота 27 серпня 2022 11:53
Російські війська знову обстріляли Сумську область: застосували кулемет і міномет Фото: російські війська знову обстріляли Сумську область (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський війська в черговий раз обстріляли прикордонні райони Сумської області. Окупанти відкривали вогонь з кулемета і міномета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, о пів на третю ночі війська Росії відкрили кулеметний вогонь по територіях Шалигінської громади. Росіяни зробили 20 пострілів.

При цьому вранці, близько 7:40, з боку Росії послідував мінометний обстріл. Зафіксовано близько 18 прильотів по околицях Атинського, Білопільської громади.

Оновлено. Вкотре від російського вогню постраждала територія Атинського психоневрологічного інтернату. Пошкоджена будівля медичного пункту, столової та основного корпусу.

На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, російські війська сьогодні під ранок знову вдарили по Миколаєву. Зафіксовані ворожі влучання на околицях міста.

Крім того, вночі окупанти сім разів вдарила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому у Дніпропетровській області.

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