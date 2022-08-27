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Российские войска снова обстреляли Сумскую область: применили пулемет и миномет

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Сумы, Суббота 27 августа 2022 11:53
Российские войска снова обстреляли Сумскую область: применили пулемет и миномет Фото: российские войска снова обстреляли Сумскую область (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский войска в очередной раз обстреляли приграничные районы Сумской области. Оккупанты открывали огонь из пулемета и миномета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, в полтретьего ночи войска России открыли пулеметный огонь по территориям Шалыгинской общины. Россияне сделали 20 выстрелов.

При этом утром, около 7:40, со стороны России последовал минометный обстрел. Зафиксировано около 18 прилетов по окрестностям Атынского, Белопольской общины.

Напомним, российские войска сегодня под утро снова ударили по Николаеву. Зафиксированы вражеские попадания на окраинах города.

Кроме того, ночью оккупанты семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому в Днепропетровской области.

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