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Окупанти десять разів били по Дніпропетровській області: постраждали два райони

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Дніпропетровська область, Субота 27 серпня 2022 08:12
Окупанти десять разів били по Дніпропетровській області: постраждали два райони Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Артур Родивилов

Російська армія вночі сім разів вдарила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Без втрат.

У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті пошкоджено близько десятка приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося близько 5 тисяч сімей. Аварійні бригади продовжують роботу.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог направив понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.

По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" і ствольної артилерії. Потрапили по дачному масиву та енергетичному підприємству в Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни дев'ять разів обстріляли Дніпропетровську область. Вони завдали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах.

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Дніпропетровська область
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