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Під ранок російські війська вдарили по околицях Миколаєва

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Миколаїв, Субота 27 серпня 2022 09:31
Під ранок російські війська вдарили по околицях Миколаєва Ілюстративне фото: під ранок російські війська вдарили по околицях Миколаєва (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні під ранок знову вдарили по Миколаєву. Зафіксовані ворожі влучання на околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"27 серпня, орієнтовно о 04:30, місто знову зазнало обстрілів. Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на 25 серпня обстріляла місто Миколаїв, застосувавши ракети С-300.

Додамо, що днем раніше біля Миколаєва спалахнула пожежа через обстріл з боку окупантів.

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