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У Чернігівській області окупанти з мінометів обстріляли позиції прикордонників

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Чернігівська область, П'ятниця 15 квітня 2022 10:51
У Чернігівській області окупанти з мінометів обстріляли позиції прикордонників Фото: окупанти обстріляли прикордонників у Чернігівській області (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові атакували позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти застосували міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Корюківської РВА Івана Ващенка в Facebook.

За його словами, зранку 15 квітня окупанти обстріляли позиції прикордонників в Сновській громаді. Ніхто не постраждав.

"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоящий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч", - зазначив голова РВА.

Крім того, цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Вона зазначила, що російські військові двічі обстріляли з мінометів прикордонників біля населеного пункту Сеньківка.

Нагадаємо, 14 квітня російська армія обстріляла околиці міста Городня Чернігівської області з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

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