Росія вчетверте обстріляла позиції прикордонників у Чернігівській області

Фото: окупанти знову обстріляли прикордонників у Чернігівській області (facebook com rnbou)

Російська армія знову атакувала позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Це вже четвертий обстріл з початку звільнення регіону від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що 22 квітня з Росії обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону. Близько 10 гранат, випущених з автоматичного гранатомета, розірвалися біля села Сеньківка. "Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області", - йдеться у повідомленні. Раніше Росія обстрілювала позиції прикордонників з мінометів.