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Російські війська обстріляли Харківську область, одна людина поранена

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Новий Мерчик, Середа 11 травня 2022 12:26
Російські війська обстріляли Харківську область, одна людина поранена Фото: російські війська обстріляли Харківську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти в черговий раз завдали удару по Харківській області. В результаті обстрілу отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної Військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

"Сьогодні вранці окупанти обстріляли село Новий Мерчик у Богодухівському районі. Одна людина отримала поранення", - сказав він.

Синєгубов закликав жителів Харкова і області залишатися максимально обережними і не перебувати на вулиці без необхідності.

"Так само ще небезпечно повертатися в нещодавно звільнені населені пункти. Ворог все абсолютно замінював, в тому числі школи, дитячі садки і приватні будинки", - підкреслив глава ОВА.

Нагадаємо, Збройні сили України наблизилися до українсько-російського кордону в межах 10 км.

Раніше стало відомо, що в Ізюмському районі продовжує збільшуватися кількість живої сили РФ і її ворожої техніки. Окупанти риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись в лісах.

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