Российские войска обстреляли Харьковскую область, один человек ранен
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харьковской области. В результате обстрела получил ранения один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"Сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе. Один человек получил ранение", - сказал он.
Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться максимально осторожными и не находиться на улице без необходимости.
"Так же еще опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты. Враг все абсолютно заменял, в том числе школы, детские садики и частные дома", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, Вооруженные силы Украины приблизились к украинско-российской границе в пределах 10 км.
Ранее стало известно, что в Изюмском районе продолжает увеличиваться количество живой силы РФ и ее вражеской техники. Оккупанты роют окопы, устанавливают блиндажи, прячась в лесах.
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