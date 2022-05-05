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Ховаються навіть у лісах. Окупанти продовжують нарощувати свою присутність під Ізюмом

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Харьків, Четвер 05 травня 2022 16:28
Ховаються навіть у лісах. Окупанти продовжують нарощувати свою присутність під Ізюмом Фото: РФ продовжує нарощувати свою присутність під Ізюмом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За останні дні під Ізюмом значно збільшилась кількість живої сили Росії і ворожої техніки. Російські окупанти навіть розміщуються в лісах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Центральну лікарню готують до прийому поранених російських військових. За усіма ознаками, окупанти будують лінію оборони і готуються до нових боїв", - йдеться в повідомленні.

Цікаво, що окупанти ні водній з окупованих місцевостей не відходять від звичного сценарію. У місцях свого найбільшого зосередження російські військові перевіряють будинки та господарські будівлі місцевих жителів, оглядають вулиці, перевіряють документи, говорять, що "проводять зачистки".

"Дорога до Куп’янська сильно розбита через постійне пересування ворожої техніки. Між Боровою та Куп’янськом розташовано мінімум сім ворожих блокпостів, де окупанти проводять прискіпливий огляд усіх, хто їх перетинає", - додають в сільській раді.

Крім того, у Боровій окупанти формують свої силові структури на кшталт поліції, до яких залучають місцевих колаборантів. У якості опорного пункту використовують приміщення магазину одного з місцевих підприємців.

Як повідомлялось, у неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух. НП сталася у місці, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку.

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