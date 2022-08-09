У Харкові пролунала серія вибухів, у місті оголошено повітряну тривогу

У Харкові вночі 9 серпня пролунала серія вибухів, в обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Офіційних повідомлень про вибухи поки не надходило. Нагадуємо, що до закінчення повітряної тривоги рекомендується перебувати в укритті.