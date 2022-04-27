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Окупанти хочуть відрізати частину Одеської області та створити напруженість, - голова ОВА

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Одеська область, Середа 27 квітня 2022 20:15
Окупанти хочуть відрізати частину Одеської області та створити напруженість, - голова ОВА Максим Марченко (v_variant)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська завдали ракетного удару по мосту через через Білгород-Дністровський лиман в Одеській області. Своїми діями окупанти намагаються відрізати частину області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

Зазначається, що одна із трьох ворожих цілей влучила у міст через Білгород-Дністровський лиман, інша впала неподалік, а третя впала - у воду. На щастя постраждалих немає.

"Своїми діями ворог надається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на фоні подій у Придністров'ї. Прошу не піддаватися на жодні можливі провокації росіян та спроби залякати мешканців Одещини подібними терористичними актами", - написав голова ОВА.

За словами Марченка, ведуться ремонтні роботи залізничного полотна. Зараз рух транспорту через міст вже відновлено та здійснюється по одній смузі в обидві сторони

"Звертають до усіх, хто сьогодні опублікував фото влучання ракети у міст. Подумайте над тим, кому ви цим допомагаєте та які у цього будуть наслідки", - додав Марченко.

Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман.

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