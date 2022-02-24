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У Києві почалися перебої зі службами 101 і 112

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 14:01
У Києві почалися перебої зі службами 101 і 112 Фото: екстрені служби 101 і 112 працюють з перебоями (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

На тлі нападу Росії в Україну у Києві почалися перебої з екстреними службами 101 і 112. Фахівці працюють над тим, щоб відновити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-центру МВС України.

"Зараз у Києві почалися перебої зі службами 101 і 112. Ми працюємо над тим, щоб максимально швидко виправити ситуацію, і щоб кожен міг додзвонитися. Ми зробимо все, щоб можна було додзвонитися на ці пункти", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія пішла на прорив у Київській області, а в самій столиці прогриміло кілька вибухів.

Детальніше читайте в матеріалі "Ситуація в Києві зараз: що відбувається в місті".

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