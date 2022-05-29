Зеленський про ситуацію в Сєвєродонецьку: робимо все, щоб стримати наступ

Українські військові роблять все, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк (Луганська область). Окупантам доведеться заплатити високу ціну за його захоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, в результаті ударів в Сєвєродонецьку знищена вся критична інфраструктура і 90% будівель.

"Захопити Сєвєродонецьк - це принципове завдання для окупантів і їм все одно, скільки життів доведеться заплатити за цю спробу підняти прапор на бульварі (як гірко зараз звучить ця назва) Дружби народів, 32 - де розташована адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що не було жодного дня, щоб українська сторона не намагалася знайти ще більш сучасну зброю для захисту своєї землі.