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Зеленський про ситуацію в Сєвєродонецьку: робимо все, щоб стримати наступ

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Сєвєродонецьк, Неділя 29 травня 2022 20:43
Зеленський про ситуацію в Сєвєродонецьку: робимо все, щоб стримати наступ Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові роблять все, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк (Луганська область). Окупантам доведеться заплатити високу ціну за його захоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, в результаті ударів в Сєвєродонецьку знищена вся критична інфраструктура і 90% будівель.

"Захопити Сєвєродонецьк - це принципове завдання для окупантів і їм все одно, скільки життів доведеться заплатити за цю спробу підняти прапор на бульварі (як гірко зараз звучить ця назва) Дружби народів, 32 - де розташована адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що не було жодного дня, щоб українська сторона не намагалася знайти ще більш сучасну зброю для захисту своєї землі.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник штурмує Сєвєродонецьк і намагається закріпитися на зайнятих позиціях.

Сьогодні стало відомо, що противника відкинули від траси Лисичанськ - Бахмут, що має зробити постачання українських військ безпечнішим.

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Володимир Зеленський Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
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