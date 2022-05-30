У Міноборони назвали тактичні плани Росії
Росія продовжує вести наступальні дії на сході України. Головною ціллю Москви є встановлення повного контролю над Донецькою й Луганською областями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.
Які тактичні плани Росії сьогодні:
- взяти під повний контроль Донецьку й Луганські області;
- забезпечити стійкий сухопутний коридор між Ростовською областю й тимчасово окупованим Кримом;
- блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря.
За словами Мотузяника, сьогоднішні бої на сході досягли максимальної інтенсивності.
"Російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення і також намагаються бити вглибину нашої оборони. Одночасно з цим, здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках", - додав речник.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти намагаються закріпитися на околицях Сєвєродонецька. Російські військові регулярно ведуть вогонь по позиціях ЗСУ ствольною і реактивною артилерією для підтримки дій сухопутних підрозділів.
За минулу добу наші бійці відбили 14 атак ворога й знищили 2 артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки, 10 ворожих автомобілів.
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