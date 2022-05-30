ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Міноборони назвали тактичні плани Росії

Новость на русском →
Понеділок 30 травня 2022 15:11
У Міноборони назвали тактичні плани Росії Фото: Олександр Мотузяник, спікер Міністерства оборони України (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія продовжує вести наступальні дії на сході України. Головною ціллю Москви є встановлення повного контролю над Донецькою й Луганською областями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.

Які тактичні плани Росії сьогодні:

  • взяти під повний контроль Донецьку й Луганські області;
  • забезпечити стійкий сухопутний коридор між Ростовською областю й тимчасово окупованим Кримом;
  • блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря.

За словами Мотузяника, сьогоднішні бої на сході досягли максимальної інтенсивності.

"Російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення і також намагаються бити вглибину нашої оборони. Одночасно з цим, здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках", - додав речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти намагаються закріпитися на околицях Сєвєродонецька. Російські військові регулярно ведуть вогонь по позиціях ЗСУ ствольною і реактивною артилерією для підтримки дій сухопутних підрозділів.

За минулу добу наші бійці відбили 14 атак ворога й знищили 2 артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки, 10 ворожих автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Російська Федерація Україна
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу