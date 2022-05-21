Мирного договору з Росією може і не бути. Зеленський назвав умову

Мирного договору України з Росією може і не бути. Його підписання залежить від ситуації в Маріуполі, а також поведінки Росії з евакуйованими людьми з "Азовсталі".

"Окремо має бути двостороння розмова з Росією, з президентом РФ. Що буде після того, як ми це (міжнародний договір про гарантії безпеки для України, - ред.) підпишемо і яким буде цей договір, ми подивимося. Буде ця зустріч або не буде, буде результат страшного Маріуполя або ми зайдемо в Маріуполь, Волноваху і так далі і побачимо п'ять Буч, не дай Боже, може і не буде зустрічі після цього", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що якщо Україна дізнається, що російські війська вбили людей на "Азовсталі", то ніяких розмов з Москвою більше не буде.

"Як вони поводяться з маріупольцями... я говорив, Якщо ми дізнаємося, що вони знищили людей на "Азовсталі", ніяких розмов з Росією більше ніколи не буде. Сьогодні вони дали можливість, знайшли форму, щоб ці люди були живі, і вони їх вивезли. Далі буде обмін, від результатів цих процесів багато чого залежить", - додав президент.