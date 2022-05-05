Російські війська безуспішно атакували позиції ЗСУ під Ізюмом і на Донбасі

Фото: окупанти безуспішно атакували позиції ЗСУ під Ізюмом і на Донбасі (t.me/zsuwar)

Російські війська продовжують спроби атакувати позиції Збройних сил України (ЗСУ) під Ізюмом і на Донбасі. Зазнавши невдачі противник посилює ракетно-артилерійський вогонь по населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.