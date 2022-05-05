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Росія продовжує бити по Харкову та області з РСЗВ та артилерії: ситуація за добу

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Харківська область, Четвер 05 травня 2022 12:10
Росія продовжує бити по Харкову та області з РСЗВ та артилерії: ситуація за добу Фото: Росія продовжує бити по Харкову та області з РСЗВ та артилерії (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують обстрілювати із РСЗВ та артилерії Харків та область. За минулу добу ворог атакував низку житлових районів, а вже під ранок були удари по Північній Салтівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Попри те, що наші Збройні Сили відтіснили ворога від міста на північному напрямку, ворог і далі тероризує мирне населення. Ці удари не є прицільними, окупант вражає житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним. Може "прилетіти" в будь-який район, до будь-якого подвір’я, на будь-який дитячий майданчик. Тому знаходитися на вулицях без нагальної потреби є вкрай небезпечно", - написав Синєгубов.

За його словами, протягом доби постраждали П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка. Вже зранку були обстріли Північної Салтівки. Постраждалих немає.

Найгарячішою точкою області залишається Ізюмський напрямок, там ворог постійно намагається атакувати позиції ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат.

Крім того, вчора ворог намагався атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку - так само ворог зазнав поразки.

"Ми чітко розуміємо, якими силами володіє ворог і як він пересувається. Наразі весь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій територіях. Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках", - резюмував очільник ОВА.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Харківській області українські військові вибили з селища Старий Салтів у Вовчанському районі підрозділи російських окупантів, які обстрілювали місто з артилерії та РСЗВ.

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