Российские войска безуспешно атаковали позиции ВСУ под Изюмом и на Донбассе

Фото: оккупанты безуспешно атаковали позиции ВСУ под Изюмом и на Донбассе (t.me/zsuwar)

Российские войска продолжают попытки атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом и на Донбассе. Потерпев неудачи противник усиливает ракетно-артиллерийский огонь по населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.