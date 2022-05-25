У Севастополі на російські підводні човни завантажують крилаті ракети, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" .

За даними кореспондентів, біля причалів знаходяться два підводні човни проекту "Варшав'янка". Також в бухту прибули два портових буксири, які притягли самохідний плавучий кран СПК-46150.

Водночас на східному березі, поруч з причалами, стоять два довгомірних "Камази", в яких, за даними журналістів, видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

Всього у складі Чорноморського флоту Росії є шість підводних човнів проекту "Варшав'янка". Вони озброєні чотирма крилатими ракетами "Калібр". Для ураження наземних цілей використовуються ракети з номенклатурою 3М14К. Їх діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, а стартова маса - 1770 кг.