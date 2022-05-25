Україна обмежила діяльність російського флоту в Чорному морі, - розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, якого цитує "Крим. Реалії".

"Вони стали обережними, але їхнє корабельне угруповання на сьогодні, на жаль, забезпечує повний контроль Азовського моря, і це зрозуміло, разом із Керченською протокою, і вони зараз блокують наші порти на Чорному морі", - розповів Скібіцький.

Він зазначив, Росія, вчиняючи такі дії ставить собі єдину мету - це завдання Україні збитків в економічному плані для того, щоб не допустити функціонування портів як економічних зон.

"Не допустити руху товарів, як на території України, так і з території наших портів, і підтримання готовності до застосування тих найбільших десантних кораблів, інших кораблів у разі проведення морської десантної операції. Але знову ж таки скажу - наші дії змусили їх обмежити діяльність Чорноморського флоту Росії на сьогоднішньому етапі", - підкреслив представник розвідки.

Нагадаємо, Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування РФ портів на Чорному морі.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ має домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

Після чого стало відомо, що Великобританія веде переговори із союзниками щодо відправки військових кораблів до Чорного моря для захисту українських суден із зерном, вихід яких блокує РФ.

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