ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна обмежила діяльність російського флоту в Чорному морі, - розвідка

Новость на русском →
Чорне море, Середа 25 травня 2022 11:11
Україна обмежила діяльність російського флоту в Чорному морі, - розвідка Фото: Україна обмежила діяльність російського флоту в Чорному морі (facebook.com/navy)
Автор: Марія Кучерявець

Дії України змогли обмежити діяльність російського флоту в Чорному морі. ЗСУ змусили ворога уникати наближення до побережжя нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, якого цитує "Крим. Реалії".

"Вони стали обережними, але їхнє корабельне угруповання на сьогодні, на жаль, забезпечує повний контроль Азовського моря, і це зрозуміло, разом із Керченською протокою, і вони зараз блокують наші порти на Чорному морі", - розповів Скібіцький.

Він зазначив, Росія, вчиняючи такі дії ставить собі єдину мету - це завдання Україні збитків в економічному плані для того, щоб не допустити функціонування портів як економічних зон.

"Не допустити руху товарів, як на території України, так і з території наших портів, і підтримання готовності до застосування тих найбільших десантних кораблів, інших кораблів у разі проведення морської десантної операції. Але знову ж таки скажу - наші дії змусили їх обмежити діяльність Чорноморського флоту Росії на сьогоднішньому етапі", - підкреслив представник розвідки.

Нагадаємо, Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування РФ портів на Чорному морі.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ має домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

Після чого стало відомо, що Великобританія веде переговори із союзниками щодо відправки військових кораблів до Чорного моря для захисту українських суден із зерном, вихід яких блокує РФ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Чорне море Війна Росії проти України
NEWS
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
DAILY
Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту