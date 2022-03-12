ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захоплення Запорізької АЕС: окупанти заявили, що вона у власності "Росатому"

Новость на русском →
Енергодар, Субота 12 березня 2022 08:31
Захоплення Запорізької АЕС: окупанти заявили, що вона у власності "Росатому" Фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти на захопленій Запорізькій АЕС заявили, що вона нібито тепер належить "Росатому". І повинна працювати відповідно до його указів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

За словами керівника "Енергоатому" Петра Котіна, представники так званої російської військово-цивільної адміністрації зустрічалися з менеджментом Запорізької АЕС.

"Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатома", і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція повинна працювати відповідно до указів "Росатому", - розповів Котін.

Зазначимо, "Росатом" - це російський державний холдинг, який об'єднує понад 400 підприємств. До його складу входять всі цивільні атомні компанії РФ, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, атомний криголамний флот і АЕС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що МАГАТЕ відновила зв'язок з системами моніторингу із Запорізькою АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Энергодар Війна Росії проти України
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть