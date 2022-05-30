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Окупанти зосереджують основні сили для оточення Лисичанська та Сєвєродонецька

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Донецьк, Понеділок 30 травня 2022 07:50
Окупанти зосереджують основні сили для оточення Лисичанська та Сєвєродонецька Російські війська (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

На Донецькому напрямку підрозділи армії РФ основні зусилля зосередили на веденні наступальних дій з метою оточення ЗСУ в районі Лисичанська і Сєвєродонецька, а також у блокуванні основних логістичних шляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Нагадавши, ЗСУ провели успішну контратаку під Кривим Рогом Дніпропетровської області, знищивши при цьому ворожі вертольоти, літак Су-35, установки "Град", сучасні танки Т-72 і 69 окупантів.

Ми також писали про те, що ЗСУ провели контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-поділ угруповання ворога на кілька частин.

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