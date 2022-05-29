Окупанти спробують повернути втрачені позиції на Миколаївському напрямку
Російські військові не полишають спроб повернути втрачені позиції на Миколаївському напрямку. Для цього вони поповнюють резерви та переміщають техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резерівів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні ЗСУ.
Наразі раптовий штурм та прорив російських окупантів до Миколаєва неможливий. Окупанти до цього не готові - ні в моральному, ні в технічному планах. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, в результаті наступальних дій підрозділів Збройних сил України на Південнобузькому напрямку ворог зазнав втрат і був змушений зайняти оборону на невигідних рубежах.
27 травня на півдні України ЗСУ контратакували противника. Бойові дії проходили в населеному пункті Давидів Брід. Українські військові роблять спроби розрізати російське Правобережне угруповання навпіл.