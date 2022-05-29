ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти спробують повернути втрачені позиції на Миколаївському напрямку

Новость на русском →
Україна, Неділя 29 травня 2022 19:11
Окупанти спробують повернути втрачені позиції на Миколаївському напрямку Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові не полишають спроб повернути втрачені позиції на Миколаївському напрямку. Для цього вони поповнюють резерви та переміщають техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резерівів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні ЗСУ.

Наразі раптовий штурм та прорив російських окупантів до Миколаєва неможливий. Окупанти до цього не готові - ні в моральному, ні в технічному планах. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, в результаті наступальних дій підрозділів Збройних сил України на Південнобузькому напрямку ворог зазнав втрат і був змушений зайняти оборону на невигідних рубежах.

27 травня на півдні України ЗСУ контратакували противника. Бойові дії проходили в населеному пункті Давидів Брід. Українські військові роблять спроби розрізати російське Правобережне угруповання навпіл.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу