ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові відступили з Попасної на міцніші позиції, - Гайдай

Новость на русском →
Попасна, Неділя 08 травня 2022 09:48
Українські військові відступили з Попасної на міцніші позиції, - Гайдай Фото: начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали, більше двох місяців, скільки йде вторгнення, постійно обстрілювали, там зруйновано все. Тому наші відійшли на міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь", - сказав він.

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що окупаційні сили зайняли Попасну.

Нагадаємо, ще два дні тому Гайдай заявляв, що противник знищив Попасну, але не міг її взяти. За його словами, в місті доведеться відновлювати абсолютно кожну будівлю.

До цього повідомлялося, що у цивільних у Попасній та Рубіжному їжі залишилося всього на тиждень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Попасная Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом