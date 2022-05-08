Українські військові відступили з Попасної на міцніші позиції, - Гайдай

Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали, більше двох місяців, скільки йде вторгнення, постійно обстрілювали, там зруйновано все. Тому наші відійшли на міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь", - сказав він. Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що окупаційні сили зайняли Попасну.