ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Закінчуються запаси? Росія вперше ударила по Україні радянськими ракетами Х-22, - ЗМІ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 09 травня 2022 15:15
Закінчуються запаси? Росія вперше ударила по Україні радянськими ракетами Х-22, - ЗМІ Фото: Росія вперше ударила ракетами Х-22 по Донецькій області 9 травня
Автор: Наталія Гурковська

Для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Вперше це відбулося в ніч на понеділок, 9 травня,у Донецькій області..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Так, російські військові застосували до шести ракет Х-22 по об’єктам в містах Донецької області в прифронтовій зоні.

Автори припускають, що раз окупанти почали використовувати настільки застарілі ракети, не виключено, що у них вичерпуються запаси "Калібрів" та "Іскандерів".

Зазначимо, що Х-22 - це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року, а прийняті на озброєння - у лютому 1971. Через застарілу "начинку". Вони можуть бути небезпечними в експлуатації. Наприклад, "Іскандери" поступаються Х-22 за максимальною дальністю (500 та 600 км відповідно).

Як повідомлялося, у понеділок, 9 травня, російські війська обстріляли центр Слов'янська Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донбас
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта