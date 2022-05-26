Російські військові почали використовувати Т-62 в Україні: чому це погано
Російські війська почали використовувати в Україні розконсервовані танки Т-62. Для ЗСУ це не дуже добре, оскільки на їх знищення теж треба витрачати снаряди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.
"Звісно, зброєю ці танки назвати дуже важко. Їм мінімум по 45 років, вони слабкі технічно. І маю великий сумнів, що їх розконсервація пройшла успішно. Очевидно, що цією технікою будуть наповнювати «м'ясні батальйони» так званих Л/ДНР. Але для нас це не хороші новини", - констатує він.
За словами Андрусіва, навіть якщо частина цих танків заведеться і доїде на фронт - це означає, що нам доведеться витрачати на них снаряди.
"А зі снарядами у нас зараз і так все складно, що є причиною тактичних відступів",- каже він.
Андрусів зазначає і той факт, що бої з участю цих танків все одно вести доведеться, а це означає і те, що ЗСУ виявлятимуть свої позиції, що теж не дуже доречно.
Як повідомлялось, для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Вперше це відбулося в ніч на понеділок, 9 травня,у Донецькій області. Також Арестович розповів про недоліки крилатих ракет Х-22.
Нагадаємо, ЗСУ відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь.
Також російські війська увійшли до Світлодарська (Донецька область). Окупанти встановили російський прапор на будівлю міської ради.
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