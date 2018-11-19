Російські військові масово відмовляються від служби на окупованому Донбасі, - ГУР

Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

РФ проводить збори військових для проведення ротації в "армійських корпусах" на окупованому Донбасі

Кадрові військові Російської Федерації (РФ) масово відмовляються від проходження служби на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

Гуцуляк повідомив, що за даними української розвідки, з початку листопада на території усіх військових округів Збройних сил РФ проходять збори з офіцерським, сержантським і рядовим складом служби за контрактом для проведення ротації в російських "армійських корпусах" на окупованому Донбасі. До підготовки на зборах залучено вдвічі більше військових РФ ніж зазвичай.

"Залучені на збори кадрові російські військовослужбовці масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей", - повідомили у Міноборони.

За даними розвідки, військові РФ відмовляються від служби на окупованому Донбасі через неофіційний статус відрядження, визнання їх військовими злочинцями у разі потрапляння в полон та низький рівень грошового забезпечення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в ході бойових дій на Донбасі поранення отримали двоє українських військових.

Також повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала невідведені бойовиками "Гради" на Донбасі.