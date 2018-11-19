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Российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе, - ГУР

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 13:39
Российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе, - ГУР
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

РФ проводит сборы военных для проведения ротации в "армейских корпусах" на оккупированном Донбассе

Кадровые военные Российской Федерации (РФ) массово отказываются от прохождения службы на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Гуцуляк сообщил, что по данным украинской разведки, с начала ноября на территории всех военных округов Вооруженных сил РФ проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по контракту для проведения ротации в российских "армейских корпусах" на оккупированном Донбассе. К подготовке на сборах привлечено вдвое больше военных РФ, чем обычно.

"Привлеченные на сборы кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщили в Минобороны.

По данным разведки, военные РФ отказываются от службы на оккупированном Донбассе из-за неофициального статуса командировки, признания их военными преступниками в случае попадания в плен и низкого уровня денежного обеспечения.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в ходе боевых действий на Донбассе ранения получили двое украинских военных.

Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала неотведенные боевиками "Грады" на Донбассе.

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