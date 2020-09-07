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В ООН вважають Росію відповідальною за водопостачання Криму

Женева , Понеділок 07 вересня 2020 14:56
В ООН вважають Росію відповідальною за водопостачання Криму
Фото: логотип ООН (kurs.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

Відповідальність за забезпечення жителів анексованого Криму чистою питною водою лежить на Росії. Так вважають в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

Про це заявила офіційний представник управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл в коментарі російському інформаційному агентству "РИА Новости".

За її словами, в управлінні Верховного комісара ООН вважають, що "Росія несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води для захищеного населення Криму".

За даними окупаційної російської влади, у водосховищах, які живлять Сімферополь, залишилося близько 20% запасів води. За останній місяць на півострові пересохли річки Альма, Чорна, Бельбек і Тонас.

До анексії півострова Росією у 2014 році Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді, вона надходила в Крим з Дніпра по Північно-Кримському каналу.

Нагадаємо, раніше в ООН назвали поширені порушення прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу; висновки організації ґрунтуються на аналізі понад 3 тисяч судових документів.

Крім цього, наприкінці червня генсек ООН оприлюднив доповідь про нові порушення Росії в Криму.

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