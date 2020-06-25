Генсек ООН оприлюднив доповідь про нові порушення Росії в Криму, - Кислиця

Фото: Сергій Кислиця (ukraineun.org)

Гутерріш вказав факти порушень прав підсудних та відсутність неупередженого публічного судочинства

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про порушення прав людини в аннексированном Криму, в якому чітко задокументовані нові порушення Росією міжнародного гуманітарного права. Росія продовжує застосування на окупованих територіях свого кримінального законодавства.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє "Укрінформ".

"У доповіді Генсека ООН Автономна Республіка Крим та місто Севастополь чітко визначені як тимчасово окуповані Російською Федерацією території України. Крім того, наголошується, що Росія продовжує застосування на окупованих територіях свого кримінального законодавства. Такі дії є черговим порушенням окупантом міжнародного гуманітарного права", - сказав він.

За словами українського дипломата, генсек ООН зазначив, що російська влада продовжує блокувати доступ Управлінню верховного комісара ООН з прав людини на півострів для моніторингу.

Він підкреслив, що в документі вказали конкретні факти порушень прав підсудних та відсутність неупередженого публічного судочинства на аннексированном Кримському півострові. Кислиця повідомив, що в доповіді зазначено, що затриманим не надають належну захист і не дозволяють зустрічатися з українськими консулами.

Також окремо йдеться про тортури і примусове переміщення підсудних і засуджених кримчан на територію сусідньої Росії. Він додав, що в доповіді Генсека ООН окремо акцентували на триваючої практиці обшуків та рейдів, насамперед - у кримських татар, а також на порушення свободи зібрань, свободи слова, релігійних прав і заборону діяльності Меджлісу кримських татар.

В документі, за словами Кислиці, згадується також незаконність автоматичного поширення російського громадянства на українців, які проживають на півострові аннексированном.

"Ми вдячні Генеральному секретарю та іншими установами ООН за постійний моніторинг порушень з боку Росії прав людини і міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. Важливо, що про це говорить не тільки Україна і її партнери, але і виходять офіційні документи ООН з чітким відображенням наслідків російської окупації", - підкреслив постійний представник України.

За словами Кислиці, ця доповідь стане "допоміжним інструментом" міжнародного тиску на Росію з метою деокупації Кримського півострова і залучення цієї країни до міжнародно-правової відповідальності.

Раніше на відкритих дебатах в ООН Кислиця заявив, що Росія порушує права дітей в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, Україна в ООН закликала Росію вжити всіх необхідних заходів, щоб не допустити незаконного переведення дітей-сиріт з Криму за межі української території.

Додамо, на Донбасі фіксують масове вербування дітей до незаконних збройних формувань проросійських бойовиків.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко