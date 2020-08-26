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В ООН назвали поширені порушення прав людини на Донбасі і в Криму

Україна, Середа 26 серпня 2020 20:51
В ООН назвали поширені порушення прав людини на Донбасі і в Криму
Фото: спостерігачі ООН в Україні (facebook.com/UNHumanRightsUkraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Моніторингова місія ООН назвала найбільш поширені порушення прав людини на окупованій території Донбасу і Криму. Серед них незаконні арешти, тортури і відсутність правового захисту.

Про це у Facebook повідомила Моніторингова місія ООН в Україні.

Такі висновки грунтуються на понад 1,3 тисячі інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини, моніторингу майже 1,3 тисячі судових засідань, а також аналізі більше 3,3 тисяч судових документів.

"Незаконні та довільні затримання і тримання під вартою, затяжні судові процеси, відсутність доступу до адвоката, катування та жорстоке поводження, а також відсутність ефективних засобів правового захисту - поширені порушення прав людини... пов'язаних з конфліктами на сході України та в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - повідомили в ООН

Нагадаємо, наприкінці червня генсек ООН оприлюднив доповідь про нові порушення Росії в Криму.

Також РБК-Україна писало, що в ООН розкритикували правила пропуску на Донбасі.

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